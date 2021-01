Kirchturmkreuz hat Staub angesetzt

Borghorst -

Für ein Kirchturmkreuz relativ ungewöhnlich: Der krönende Abschluss des Kirchturms von St. Nikomedes hat Staub angesetzt. Seit fast eineinhalb Jahren steht es in der Werkstatt von Spenglermeister Holger Menke in Bad Salzuflen und wartet auf seine Restaurierung. Vielleicht kann es in diesem Frühjahr nach Borghorst zurückkommen. Dafür müssen aber noch einige finanzielle Fragen geklärt werden.