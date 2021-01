Kunden sind noch geduldig

Der Ansatz grau, die Spitzen stumpf, der Pony viel zu lang. Mit den Haaren wächst im Lockdown die Zahl der Verzweifelten, die sich nichts sehnlicher wünschen, als dass ihnen der Profi mal wieder ordentlich Fasson ins Haupthaar bringt. Lieber heute als morgen würden die Betriebe das tun, gibt die Handwerksinnung im Kreis Steinfurt die Stimmung wieder. Die Hoffnung nach den politischen Entscheidungen am Dienstag ist jetzt, dass die Läden nach dem 15. Februar wieder öffnen können. Mancherorts geht’s, je länger die Auszeit dauert, mittlerweile um die nackte Existenz – sowohl der Betreiber als auch der Mitarbeiter.

Wachsenden Druck, dass vermeintlich gute Kunden ihnen etwa die Treue kündigen, wenn niemand bereit ist, ihnen „mal eben auf die Schnelle“ die Haare zu schneiden, verspüren Salon-Inhaber in Steinfurt allerdings nicht. Das Verständnis für die (Ausnahme-)Situation sei innerhalb der Kundschaft groß. Davon berichten Peter Schoppe (Salon Schoppe), Marion Schulte (Schulte Friseur) in Burgsteinfurt sowie ihre Borghorster Kolleginnen Edith Edenfeld (Haarstudio Stehmann), Petra Loddo (Hair Affair) und Birgit Büge (Romantic Hair).

So wie bei Friseurmeister Schoppe stehen die Telefon und Anrufbeantworter auch in den anderen Läden nicht still: „Aber die Einsicht ist da, dass alle noch etwas warten und sich gedulden müssen.“ „Einige Ehefrauen schicken mir bereits Fotos, wie ihre Männer auf dem Kopf aussehen“, plaudert Petra Loddo aus dem Nähkästchen.

Bei allen Versuchungen, schwach zu werden, kommt es bei allen Befragten allerdings nicht in Frage, „Freundschaftsdienste“ und „Nachbarschaftshilfe“ zu leisten. „Das ist ein klarer Verstoß gegen die Corona-Regeln“, bezieht Marion Schulte klar Position gegenüber Kollegen, die der Versuchung erliegen, die Situation ausnutzen. „Schwarzarbeit ist nun mal kein Kavaliersdelikt“, pflichtet ihr Birgit Büge bei. Mit Kommentaren zu den an jedem Bundesliga-Spieltag frisch rasierten Fußballer-Köpfen halten sie sich in diesem Zusammenhang allerdings lieber zurück. „Möglicherweise nicht druckreif“, wird angemerkt.

Die Betriebe seien durch den zweiten Lockdown ohnehin schon arg gebeutelt. Die Existenz-Ängste seien groß, die versprochenen Hilfen teilweise noch nicht geleistet und die Mitarbeiter erneut von Kurzarbeit betroffen. Zudem laufen die Betriebskosten weiter. „Das geht total an die Reserven“, hofft Edith Edenfeld auf ein baldiges Ende. „Das kann so nicht mehr lange funktionieren“, fügt Petra Loddo an. „Geht der Lockdown noch länger, sehe ich rot“, sagt Birgit Büge. Und weiter: „Die Kunden wollen nicht länger warten.“ Mit dem Verkauf von Haarfärbemitteln, die beide an der Ladentür (coronakonform) vertreiben, sei allein kein Staat zu machen. Dass, so Loddo, reiche aber immerhin ein wenig, den Kontakt zu halten. „Und das ist in diesen Zeiten ja auch schon was.“

Marion Schulte setzt sich unterdessen dafür ein, mehr Aufklärung darüber zu betreiben, was der Lockdown für die Wirtschaft im Allgemeinen und für das Friseurhandwerk im Besonderen bedeutet und wie er sich auf einzelne Existenzen auswirken kann. „Wenn wir mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben, könne wir die Menschen besser für unser Situation sensibilisieren“, sagt sie. Von einem grauen Haaransatz gehe, wie manchmal befürchtet, die Welt nicht gleich unter, appelliert Schulte daran, mit mehr Gelassenheit auf die Situation zu reagieren. „Es gibt da weitaus Schlimmeres.“ Edenfeld dazu: „Das ist ja alles noch nie da gewesen. Wir müssen begreifen, dass wir alle in einem Boot sitzen.“

Mit Blick auf die bereits vor Weihnachten vereinbarten und wegen des Lockdowns ausgefallenen sowie bereits für Februar vergebenen Termine bleibt momentan noch offen, ob die Beschränkungen verlängert werden. Die Forderung von Innungsvertretern, vorübergehend sonntags zu arbeiten, ist nach Auffassung der Mehrheit der Ladeninhaber nicht das richtige Mittel, den Termindruck zu verringern. „Wir müssen da unbedingt auch an die Gesundheit unserer Mitarbeiter denken“, wirft Marion Schulte ein. „Ich wäre zwar dabei. Aber so wie im Mai, wo wir alles gegeben haben, geht das nicht noch einmal. Das geht an die Substanz“, sagt Petra Loddo.

Übrigens: Alle Profis raten dringend davon ab, selber zur Schere zu greifen. „Bitte nicht versuchen. Die Unfälle auszubügeln kostet uns mehr Zeit, als die langen Haare wieder in Form zu bringen“, warnt Edith Edenfeld vor Do-it-yourself im Badezimmer.