Borghorst -

Von Axel Roll

Es müssen nicht immer die mega-ernsten und brand-aktuellen Themen sein, die ein Journalist mit seinem Interview-Partner bespricht. In der neuen Serie „Tratsch am Telefon“, soll es bewusst ein bisschen lockerer zugehen. Die Realität ist schon ernst genug. Und weil sie so ernst ist, muss das Zwiegespräch auch am Telefon stattfinden. Den Anfang macht Küchenmeister Paul Riehemann (65), der mit seiner Frau in Borghorst das Traditionshaus Posthotel Riehemann führt.