Deutsche Glasfaser sondiert den Markt

Die Deutsche Glasfaser (DG) Holding steht bereit, den Glasfaserausbau sowohl in Burgsteinfurt als auch Borghorst in die Hand zu nehmen. Mit einem entsprechenden, an die Haushalte gerichteten Schreiben ist das Unternehmen der erste Telekommunikationsanbieter, der in Steinfurt in die Werbeoffensive gegangen ist.

Es geht darum, ultraschnelle Internetverbindungen im Ortsgebiet zu schaffen. „Fiber to the home“ (FTTH) ist das Stichwort, das mit dem Ausbau dieser Technologie direkt bis ins eigene Haus oder die Wohnung verbunden ist. Geschwindigkeitseinbußen aufgrund langer Leitungen können damit komplett ausgeschlossen werden. „Kupferleitungen, mit denen die meisten Haushalte bisher ausgestattet sind, halten der Datengeschwindigkeit schon jetzt, vor allem aber in absehbarer Zukunft nicht mehr stand“, beschreibt das Unternehmen die Entwicklung. Unerwünschtes „Ruckeln“ bei Streamingdiensten sei eine der Folgen. Hinzu komme, dass immer mehr Personen in einem Haushalt Dienste parallel an verschiedenen Geräten nutzen. Das beobachten die Anbieter zurzeit besonders, da wegen Corona viele Menschen Homeoffice oder -schooling nachkommen.

Bis zum Stichtag am 31. März 2021 können die Bürger einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss zu erhalten, teilt das Unternehmen mit. Einzige Voraussetzung: Mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in Borghorst und Burgsteinfurt ziehen mit. Die neue Infrastruktur berücksichtige alle Haushalte im Anschlussgebiet und schaffe die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden können – dann allerdings müssten diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen.

Weil aufgrund der Corona-Schutzverordnung zurzeit keine persönlichen Beratungstermine vereinbart werden können, bietet die Deutsche Glasfaser am 8. und 9. Februar (Montag und Dienstag) jeweils um 19 Uhr Online-Infoabende an. Interessierte können sich dann über ihren Computer oder ein mobiles Endgeräte über Netzausbau, Produkte sowie den Projektverlauf informieren. Sobald es die Situation zulässt, will die DG Servicepunkte in beiden Stadtteilen einrichten.

Angesprochen auf die Postwurfsendungen ist Michael Schell, Erster Beigeordneter der Stadt, „grundsätzlich froh“, dass es Bewegung gibt, Glasfaser auch in den Innenstadtgebieten zu legen. Für schnelles Internet in den Außenbereichen war der Förderbescheid über 11,3 Millionen Euro Mitte Dezember im Rathaus eingegangen. Im März, so der Plan, sollen dort die Bauarbeiten beginnen. Auftragnehmer ist dort auch die Deutsche Glasfaser. Die Tiefbauarbeiten übernimmt ein Unternehmen aus der Region.

Was die Innenstadtbereiche betrifft, so kann damit gerechnet werden, dass weitere Anbieter ihren Hut in den Ring werfen, die der Deutschen Glasfaser das Feld nicht allein überlassen wollen. Schell erinnerte im Gespräch mit dieser Zeitung daran, dass es mit den Steinfurter Stadtwerken einen lokalen Versorger gibt, der sich ebenfalls mit dem Netzausbau beschäftigt. „Mit wem wir am Ende auch immer verhandeln, wir wollen auf jeden Fall die Stadtwerke mit ins Boot holen“, macht Schell die Position der Verwaltung klar und verweist darauf, dass es zwischen den Ortsteilen bereits eine Verbindungstrasse gibt und darüber hinaus Leerrohre verlegt sind, mit denen man heute schon rund 1000 Hauhalte anschließen könnte. Schell: „Bevor eine Genehmigung erteilt wird, muss das alles berücksichtigt werden.“ Und noch einmal: „Im Prinzip können wir vergleichbare Vorhaben nur unterstützen.“

Infos zum Zugang zu den Online-Meetings und die buchbaren Produkte der DG auf den jeweiligen Gebietsseiten www.deutsche-glasfaser.de/burgsteinfurt oder www.deutsche-glasfaser.de/borghorst. Dort finden Bürger auch Details über den derzeitigen Stand der Nachfragebündelung sowie aktuelle Nachrichten und Termine.