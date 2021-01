Lieferengpass trifft UKM-Mitarbeiter

Das UKM Marienhospital gehört zu den Krankenhäusern in NRW, die vom Engpass bei den Lieferungen von ausreichendem Impfstoff im Land betroffen sind. Wie Katharina Krüger, Pressesprecherin des Marienhospitals, am Donnerstag auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte, seien alle Vorbereitungen getroffen worden, die Kräfte zu impfen, die unmittelbar Kontakt zu Covid-Infizierten haben. Das sollte ursprünglich am Mittwoch und Donnerstag geschehen. Krüger: „Die Mitarbeitenden waren durch Impf-Aufklärungsgespräche vorbereitet, die Termine verschickt, die Impfstraße eingerichtet.“ Am Dienstagabend sei das Marienhospital dann vom NRW-Gesundheitsministerium darüber informiert worden, dass die Impfung aufgrund der Lieferschwierigkeiten der Firma Biontech verschoben werden muss. Die Nachricht ist, wie andernorts auch, mit Enttäuschung aufgenommen worden.

Katharina Krüger wies in diesem Zusammenhang noch einmal daraufhin, dass das Land eine strenge Priorisierung vorgibt, welche Mitarbeiter zuerst geimpft werden: „Dies bedeutet, dass nicht alle Mitarbeiter zu Beginn geimpft werden können. Im Marienhospital Steinfurt waren es 160, die zur Gruppe mit der obersten Impfpriorität gehören.“ Dazu zählen beispielsweise Mitarbeitende der Notaufnahme, der Intensivstation oder der Infektionsstation. Sie sollten vorgestern und gestern ihre erste Impfdosis erhalten. Geschäftsführer Dirk Schmedding ergänzt: „Die Impfbereitschaft war erfreulich hoch. Sie liegt bei 98 Prozent in dieser ersten Gruppe.“

Wann genau der Termin nachgeholt werden kann, lasse sich noch nicht sagen, erklärte Krüger. Nach Informationen des Marienhospitals, Stand Donnerstag, sei eine Impfung in der ersten Februar-Woche möglich. Krüger weiter: „Durch die bereits getätigten Aufklärungsgespräche sind wir in der Lage, sofort zu impfen, wenn der Impfstoff bei uns angeliefert wird. Jedoch sind wir – wie alle anderen Kliniken auch – von der Lieferung durch das Ministerium abhängig. Die zweite Impfung erfolgt entsprechend der Vorgaben dann 21 bis 28 Tage nach der ersten Gabe.“ Auskünfte darüber, wie viele Corona-Erkrankte aktuell im Marienhospital behandelt oder sogar intensivmedizinisch versorgt werden müssen, gibt es vor Ort weiterhin nicht. Das Marienhospital verweist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Absprachen, die mit dem Kreisgesundheitsamt und dem Krisenstab getroffen worden sind.

Unterdessen wird die Zahl der Infizierten weiter kleiner. Stand gestern waren 50 Personen betroffen. Vor zwei Wochen waren es noch 106, bisheriger Höchststand für Steinfurt und zu dem Zeitpunkt zweithöchster Wert im Kreis überhaupt.