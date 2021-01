Durch das Bagno des 18. Jahrhunderts spazieren

STeinfurt -

Fremdenverkehr und Kultur, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing – Themenkomplexe sind es derer nur drei. Die Projektliste, die SMarT-Geschäftsführerin Marion Kessens mit dem Vorstand der Steinfurter Marketing und Touristik daraus entwickelt hat, ist aber lang. „Hehre Ziel“, wie Kessens sagt, die nicht alle in diesem Jahr erreicht werden können. Aber das durch den mit der Stadt geschlossenen Betrauungsakt vorgegebene Themenfeld soll so weit es eben geht schon in diesem Jahr beackert werden, verspricht die SMarT-Geschäftsführerin.