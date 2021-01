Der Planungsausschuss hatte sich bereits Anfang Dezember dem Vorschlag mit 14:5 Stimmen angeschlossen, in dem Bereich eine Parkanlage in „allgemeines Wohngebiet“ umzuwidmen. Es gibt einen Interessenten für das städtische Grundstück. Er möchte auf der Grünfläche ein Wohnhaus mit angegliederter psychiatrischen und psychotherapeutischen Praxis errichten. Die Stadtverwaltung unterstützt die Pläne in mehrfacher Hinsicht. Erstens, weil ihrer Meinung nach das Vorhaben dem Mangel niedergelassener Ärzte insbesondere dieser Fachrichtung entgegenwirkt. Zweitens, weil es nicht mehr ausreichend Bauland in Steinfurt gibt. Und drittens, weil die Grünfläche ihren Zweck und Wert als Parkanlage verloren hat. Das Areal wird sogar als „Anziehungspunkt für Ungeziefer“ beschreiben.

Unsinn, sagen die betroffenen Anwohner, die jetzt noch einmal ihren Druck auf die Verwaltung und die Politik erhöht haben, damit das Areal auf keinen Fall preisgegeben wird. Als Sprecherin der Änderungsgegner hat Dr. Birke Barth zusammen mit ihren Mitstreitern über 170 Unterschriften von Nachbarn gesammelt, die sich dafür aussprechen, die Grünfläche zu erhalten. Barth hat die Listen am Freitag Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer mit der Bitte übergeben, sich der Sache noch einmal anzunehmen. Zugleich hat sie der Verwaltungschefin das Schreiben einer von den Anwohnern beauftragten Rechtsanwältin übergeben. Auf elf Seiten wird dort umfassend dargelegt, warum sich die Anlieger gegen die B-Plan-Änderung wehren.

Daraus geht hervor, dass es ihnen völlig unverständlich ist, warum gerade jetzt dieses seit Jahrzehnten mehr oder weniger naturbelassene Biotop vor ihrer Haustür vernichtet werden soll. Nachdrücklich wird an die Entscheidungsträger appelliert, den ökologischen Wert des Areals zu erhalten. Jedem sei durchaus klar, dass eine nur mehrere hundert Quadratmeter große Grünfläche nicht den Klimawandel in Steinfurt aufhalten könne. Gleichwohl werde das Mikroklima in der unmittelbare Nähe durchaus beeinflusst. Die Fläche trage zur Be- und Entwässerung bei, Bäume und seltene Silberweiden dienten als Schattenspender und Nistplätze, dichte Bodendecker als Rückzugsort seltener Tiere. Ein Eisvogel und Nachtigallen seien dort schon gesichtet worden. Igel, Eichhörnchen und diverse Kröten-, darunter auch geschützte Molcharten seien dort heimisch. Daher müsse überprüft werden, ob etwa auch unter die FFH-Richtlinie fallende Tiere dort vorkommen.

Große Zweifel haben die Unterzeichner des Schreibens, ob die Verwaltung die Situation objektiv geschildert hat. „Misstrauen erzeugt die oftmals tendenziöse Darstellung in der Beschlussvorlage“, heißt es in dem Anwältinnenbrief. Die Verwaltung gebe den Stellenwert des Grundstücks nicht wieder. Zudem sei die Behauptung haltlos, Ungeziefer hätte sich dort breitgemacht. Ein vorgeschobenes Argument, kritisieren die Anwohner.

Darüber hinaus bestehen Befürchtungen, eine Bebauung könnten Schäden an den Gebäuden im Umkreis verursachen und eine weitere Versiegelung Einfluss auf den Grundwasserspiegel nehmen. Was die Situation der psychotherapeutischen Versorgung betrifft, so sei die Behauptung, es bestehe ein Mangel, „nachweislich falsch“.

Am Sonntag haben sich die Anwohner mit Vertretern des Naturschutzes getroffen, um weitere Unterstützung zu bekommen. Birke Barth: „Wir hoffen, dass wir das Blatt noch rechtzeitig wenden können.“