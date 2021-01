In den Kommunen des Teutoburger Waldes wird das Problem immer akuter: Bedingt durch den Siegeszug des E-Bikes, verstärkt noch durch die Corona-Pandemie, und die zunehmende Verbreitung von Strecken-Apps, die das Klientel passgenau bedient, sind nicht nur an Wochenenden immer mehr Mountainbiker an den Hängen des einzigen Höhenzugs in der näheren Umgebung anzutreffen.

Das führt zu Konflikten mit Wanderern, die auf denselben Wegen unterwegs sind. Drohungen und Beleidigungen sind mittlerweile an der Tagesordnung, wenn Erholung suchende Spaziergänger auf enthusiastische Radler treffen, die mit ganz anderer Geschwindigkeit und hohem sportlichen Anspruch ihrem Hobby frönen.

Im Vergleich zum Teuto stellt sich die Situation im heimischen Bagno-Buchenberg-Gebiet indes (noch) recht entspannt dar.