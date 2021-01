In Steinfurt hat es offenbar im Verlauf des gestrigen Montags eine große Zahl von Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Kirsten Weßling, Pressesprecherin des Kreises Steinfurt, bestätigte am Abend diese Meldung gegenüber unserer Zeitung, nachdem sie entsprechende Informationen bei der Leitung des Krisenstabs der Kreisverwaltung eingeholt hatte. Nach ihren Angaben soll eine größere Einrichtung in der Stadt betroffen sein. Wo sich die Infektionen massiv ausgebreitet haben und wie viele Menschen betroffen sind, dazu wollte Weßling nichts sagen. Auch dazu nichts, ob es sich möglicherweise um eine viel ansteckendere Mutation von Covid 19 handeln soll. Es sei noch nicht nachvollziehbar, wie sich der Virus verbreiten konnte.

Weitere Infos zum Infektionsgeschehen sollen am heutigen Dienstag von der Kreisverwaltung folgen.

Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer war am Abend von den Meldungen überrascht. Die Steinfurter Verwaltungschefin, die in Video-Meetings gebunden war, wurde von unserer Zeitung auf die aktuelle Entwicklung angesprochen. Sie konnte sich das Geschehen zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht erklären.

Zum Wochenbeginn war die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Steinfurt weiter gesunken, auf 76,7, den niedrigsten Wert seit dem 28. Oktober. Wie weitgehend überall in der Region hat die Zahl der Infizierten auch in Steinfurt abgenommen. Dort lag sie am Montagmorgen bei 36, Höchstwerte waren zu Jahresbeginn auf einen Wert über 100 geklettert. 577 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie wieder gesundet, fünf Menschen sind an beziehungsweise mit Corona in Steinfurt verstorben. Erstimpfungen in Alten- und Pflegeheimen hat es bereits gegeben.