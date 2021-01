Warnung vor „Steinfurter Alleingang“

Die Steinfurter Grünen haben mit ihrem Vorstoß, ein sogenanntes Null-Hektar-Ziel beispielsweise in der Bauleitplanung der Stadt festzuschreiben, wenig politische Unterstützung bekommen. Die Mehrheit im Ausschuss für Umwelt, Energie und Umweltschutz ist am Montagabend der Argumentation der Verwaltung gefolgt. Sie hat davor gewarnt, einen „Steinfurter Alleingang“ zu beschreiten.

Arnold Schumacher (Grüne) begründete zu Beginn noch einmal den Antrag seiner Fraktion. Der Flächenverbrauch für Siedlungen, Gewerbe und Verkehr in Steinfurt hätte bei weitem die in einer Nachhaltigkeitsstrategie gesetzten Größen gesprengt. „Wir bauen auf Kosten der Natur“, appellierte Schumacher an den Ausschuss, den Ressourcenverbrauch auf Null zu fahren, am besten auch noch versiegelte Flächen, die brach liegen, aufzubrechen und zu renaturieren.

„Als Zielmarke in Ordnung, als Instrument aber wenig geeignet“, kommentierte Alfred Voges (SPD) den Vorschlag. Sowohl André Schwietert (CDU) als auch Kai Kunz (FDP) und Natali Sender (FWS) schlossen sich weitgehend der Einschätzung des Technischen Beigeordneten Hans Schröder an. Die Verwaltung hatte zu bedenken gegeben, ein Null-Hektra-Ziel könne die Gestaltungsfreiheit der Gremien immer dann deutlich beschneiden, wenn entschieden wird, wie in der Stadt in Zukunft gewohnt werden soll und welche Baugebiete und -plätze entwickelt werden sollen.

Aus umweltpolitischer Sicht sei der Weg vielleicht richtig. Auf vielen anderen Ebenen würde er, so Schröders Position, in Sackgassen führen. Mit Blick auf die demografische Entwicklung verwies Schröder auf die wachsende Bevölkerung und zunehmenden Druck, Raum zum Wohnen, Arbeiten und Infrastruktur zu schaffen. Der starke Wettbewerb unter den Kommunen halte an, Neubürger zu gewinnen. Sollte Steinfurt die Nachfrage nach Wohnungen und Baugrundstücke nicht länger bedienen können, sei zu befürchten, das Interessenten sich im Umland niederlassen. Schröder: „Ein Null-Hektar-Ziel macht uns nicht konkurrenzfähiger.“

Schröder verweis zugleich darauf, dass die Stadt bereits zahlreiche Maßnahmen umsetze, den Flächenverbrauch gering zu halten. Insgesamt seien in Steinfurt in den vergangenen zehn Jahren rund 160 Hektar für Baugebiete und Verkehrsflächen versiegelt worden, ein Großteil (120 Hektar) davon seien Baulücken gewesen, die im Stadtinneren geschlossen wurden. Schröder warb zugleich dafür, neue Wohnformen zu entwickeln: „Es muss ja nicht immer das klassische Einfamilienhaus sein.“ Die 2020 angestoßenen Quartierskonzepte, der Versuch, Bestandsquartiere aufzuwerten, alternative Ideen, die im Rahmen des „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts“( ISEK) erarbeitet werden, und das Förderprogramm „Jung kauft Alt“ nannte Schröder als weitere Beispiele dafür, wie die Stadt ihr Ziel verfolge, Natur und Umwelt zu schonen. Ein Null-Hektar-Ziel sei in erster Linie eher geeignet, einen politischen Prozess auf höherer Ebene zu verfolgen als sich davon auf kommunaler Ebene leiten zu lassen.