Mehr Spielraum für neue Ideen

Stolze Zahl: 870 000 Euro, 520 000 für Borghorst und 350 000 für Burgsteinfurt, hat die Stadt aus dem Sofortprogramm des Landes zur Stärkung der Innenstädte erhalten. Es war unmittelbar nach dem ersten Lockdown aufgelegt worden. Sofern nichts Neues, ging der Bewilligungsbescheid doch schon Ende vergangenen Jahres im Rathaus ein. Im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Liegenschaften stellte nun Debbie Kattenbeck detailliert vor, wofür das Geld, das einen zehnprozentigen Eigenanteil der Stadt inkludiert, verwendet wird. Neben der Installation des Zentrenmanagements, dessen Ausschreibung voraussichtlich im Februar veröffentlicht wird, liege, so die städtische Wirtschaftsförderin, das Hauptaugenmerk auf der Minimierung von Geschäftsleerständen in beiden Innenstädten. Instrument der Wahl sei eine Mietkostenvergünstigung für potenzielle Mieter.

Im Vorfeld des Förderantrags mussten Kattenbeck und ihr Team viel Vorarbeit leisten. Es galt, das aktuelle Maß der Leerstände zu erfassen, Daten über die infrage kommenden Objekte zu sammeln und nicht zuletzt die Eigentümer zu ermitteln und zu befragen, ob sie sich vorstellen können, an dem Programm teilzunehmen. Dies sei mitunter ziemlich schwierig gewesen, weil viele Immobilienbesitzer gar nicht am Ort wohnen, berichtete Kattenbeck.

Letztlich wurden 34 Leerstände in Borghorst und 14 im Burgsteinfurter Zentrum erfasst. Die Förderfähigkeit dieser für einen Mietkostenzuschuss infrage kommenden Ladenlokale sei gekoppelt an eine Erfolgsquote, erläuterte die Wirtschaftsförderin in der Videokonferenz des Ausschusses. Demnach seien neun Vermietungen in Borghorst und vier in Burgsteinfurt bezuschussbar. Das sich daraus ergebene Gesamtbudget betrage rund 378 000 Euro.

Das Förderprogramm sieht vor, dass die Stadt offizieller Mieter der Objekte wird und diese zu einem deutlich reduzierten Mietpreis – im Raum stehen 30 Prozent – über einen Zeitraum von zwei Jahren an Nutzer weiterreicht, die sich an dem Standort ausprobieren wollen. Im Idealfall sollen sie langfristige Mieter zu dann üblichen Marktkonditionen werden. Auch der Vermieter muss sein Scherflein beitragen und auf einen Teil seiner Mieteinnahmen verzichten. Man sei derzeit intensiv sowohl mit den Vermietern als auch mit potenziellen Mietern in Kontakt, berichtete Kattenbeck. Die Resonanz sei vielversprechend.

Es sei für die Geschäftsleute, die eine Neueröffnung anstreben, nicht in erster Linie maßgebend, bis ins Letzte ausgereifte Ideen vorzulegen. Das Programm schaffe ganz bewusst Spielräume für das Ausprobieren neuer Geschäftsideen. „Wir denken da beispielsweise an Werksverkäufe, Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten, aber auch an das Anbieten von Dienstleistungen wie zum Beispiel Warenlieferungen“, so Debbie Kattenbeck. Wer dafür noch Zeit brauche, sollte sich diese nehmen und sich beraten lassen. Das Förderprogramm des Landes laufe noch bis Ende 2023.

Auch für die städtische Wirtschaftsförderung schafft das Programm Spielräume: So ist angedacht, auch einen sogenannten Pop-Up-Store einzurichten. Diesen können verschiedene Nutzer über einen relativ kurzen Zeitraum anmieten, dort ihre Produkte oder Dienstleistungen anbieten, um dann Platz für den nächsten Nutzer zu machen. Kattenbeck: „Es geht auch in diesem Fall darum, Frequenz zu erzeugen. Jeder abgebaute Leerstand trägt zur Belebung der Innenstädte bei.“ Wer letztlich in den Genuss der Mietvergünstigung kommt, entscheide die Stadt.

Die Ausschussmitglieder signalisierten, auf eine Vorabkon­trolle hinsichtlich der Freigabe der Mittel verzichten zu wollen. Vorsitzender Kurt Lewandowski (FWS) forderte aber ein, der Politik regelmäßig Bericht zu erstatten. Erster Beigeordneter Michael Schell begrüßte den Vertrauensvorschuss: „Es handelt sich beim Leerstandsmanagement um eine sehr dynamische Entwicklung, daher brauchen wir ein schlankes System.“