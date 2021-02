Im UKM Marienhospital sind weitere 13 Mitarbeiter und zwei Patienten positiv auf das Covid-13-Virus getestet worden. Das ist das Ergebnis der dritten Reihenuntersuchung, die am Montag im Steinfurter Krankenhaus durchgeführt worden ist. Wie die Pressestelle des Hospitals am Mittwoch berichtet, waren zwei Mitarbeitende durch einen positiv ausgefallenen Antigen-Schnelltest am Montag, der in den kritischen Bereichen vor Dienstantritt durchgeführt wird, bereits seit Wochenanfang nicht mehr in dem Krankenhaus tätig. Dr. Peter Czeschinski, Leiter des Arbeitsmedizinischen Dienstes am UKM Marienhospital, erläutert dazu in der Pressemitteilung: „In keinem der Fälle gab es im Vorscreening einen Hinweis auf eine Mutation.“ Insgesamt ist damit seit Beginn der Reihentestung 41-mal ein positiver Corona-Nachweis im Marienhospital geführt worden, bei 30 Mitarbeitern und elf Patienten. Pressesprecherin Katharina Krüger wies in diesem Zusammenhang daraufhin, dass das Krankenhaus aufgrund dieser Situation weiterhin nicht von Krankentransporten angefahren wird. Auch der Besuchsstopp gilt weiter bis Anfang nächster Woche. Unterdessen ist die erste Impfaktion, bei den Mitarbeitern abgeschlossen, die mit Corona-Patienten direkt Kontakt haben. Die zweite Dosis des Biontech-Mittels wird in drei Wochen gegeben.