Als Kaplan in Münster und Ahlen hat Johannes Sonnenschein alles daran gesetzt, die „Jugend dem nationalsozialistischen Geist fernzuhalten“, wie er selbst einmal sagte. Das ließ sich das Nazi-Regime nicht lange bieten. Am 8. März 1942 wurde der Geistliche im Ahlener Pfarrhaus von der Gestapo verhaftet, ein fast dreijähriges Martyrium im Konzentrationslager Dachau schloss sich an. Gerade ist Sonnenschein für seinen Widerstand mit einem Stolperstein vor der St.-Josefskirche in Ahlen geehrt worden.