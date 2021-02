Steinfurt/LAer -

Von Axel Roll

Es müssen nicht immer die mega-ernsten und brand-aktuellen Themen sein, die ein Journalist mit seinen Interviewpartnern bespricht. Bei der Serie „Tratsch am Telefon“ geht es lockerer zu. Die Realität ist ernst genug. Und weil das so ist, findet das Gespräch auch nur per Telefon statt. Heute ist Markus Paßlick an der Reihe. Autor, Gagschreiber und vor allen Dingen bekannt als Percussionist in der Band des münsterschen Musik-Multi-Talents Götz Alsmann.