Burgsteinfurt -

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend gegen 21.50 Uhr mit einer Schusswaffe die Penny-Filiale an der Ochtruper Straße in Burgsteinfurt betreten und einen hohen dreistelligen Eurobetrag aus einer Kasse erbeutet, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht vom Dienstag.