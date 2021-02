Da haben sich die Fans traditioneller mallorquinischer Ballermann-Balladen und gepflegter Steinfurter Brauerkunst aber mal ordentlich die Augen und Ohrmuscheln gerieben. Mickie Krause holt die Platja de Palma an Könincks Campingsee nach Sellen und macht den Turm der Rolinck-Brauerei zum Megapark von Stemmert. Kein Witz. Aber ein großer Spaß, mit dem der gebürtige Wettringer gerade seiner westfälischen Heimat eine Art pandemisch-musikalische Liebeserklärung auf den Social-Media-Kanälen dieser Welt macht. Grund für die Ekstase: Mickie Krause hat, aus aktuellem Anlass, seinem Überhit „Nur noch Schuhe an“ einen neuen Text verpasst. Statt mit High Heels tritt ihm den Umständen der Zeit folgend die Angebetete nun mit Mund- und Nasenschutz entgegen. Anfang des Monats ist das Video der Masken-Version ab- und online gegangen. Produziert wurde es von „lightconcept“ (LC), einem Unternehmen für Veranstaltungstechnik in Krauses Heimatort. Drehorte waren neben der Brauerei Rolinck und dem Hof von Dirk Köninck auch das Kino des Ehepaars Hamer an der Horstmarer Straße in Burgsteinfurt.