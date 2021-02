Lange war es eher still an der Baustelle der ehemaligen Tabakfabrik Rotmann an der Ochtruper Straße. Aber der nun am früheren Remisengebäude aufgebaute Baukran zeigt: Es ist Bewegung im Millionen-Projekt „Rotmann‘s Quartier“ des münsterischen Unternehmers Max Schulte. „Wir werden jetzt unmittelbar mit dem ersten Bauabschnitt beginnen“, kündigt der 32-jährige Investor beim Pressetermin an. Dieser umfasst den Bau einer Tiefgarage und zweier Neubauten im hinteren Teil des Areals zum Wohngebiet Spinnerei Rolinck hin sowie die Sanierung des Südostflügels des Altbaus. Wallboxen für E-Autos Als Generalunternehmen für die Neubauten und die Tiefgarage hat Schulte das Burgsteinfurter Bauunternehmen Arning verpflichtet. Bis Oktober kommenden Jahres sollen 28 Mietwohnungen und 65 Stellplätze in der darunterliegenden Tiefgarage fertiggestellt sein.