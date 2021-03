„Es kann nicht sein, dass wir an einer Straße eine Lampe aufstellen und an einer anderen nicht“, so der Baudezernent.

Die Straßenbeleuchtung, betonte Schröder, sei in Steinfurt ein generelles Problem: „Wir sind hier sehr dunkel unterwegs.“ Darum müsse ein Beleuchtungskonzept für die Stadt erstellt werden. Und darum auch die angekündigte Lichtmessung durch einen Fachbetrieb am Juteweg, bevor dort eine Laterne aufgestellt werde. Schröder möchte im Nachgang einen Lichtplaner für die Erarbeitung der weiteren Schritte beauftragen. „Darum sind wir im Augenblick alle die Herren der Finsternis“, zitierte der Technische Beigeordnete die Kommentierung in dieser Zeitung.

Am Juteweg, berichtete Hans Schröder, seien die Köpfe der alten Laternen schon gegen neue LED-Leuchten ausgetauscht worden. Auch die von den Anwohnern angesprochenen Bäume seien schon teilweise ausgetauscht worden.

Anwohner des Jutewegs beklagen seit Jahren, dass Teile ihres Quartiers nicht ausreichend ausgeleuchtet seien. Verschiedene Anläufe bei der Stadt, die Situation zu verbessern, seien im Sande verlaufen. Erst fehlten die notwendigen Stromleitungen im Boden. Mit der Verbreitung von solarbetriebenen Lampen starteten die Nachbarn einen erneuten Versuch – bislang ergebnislos.