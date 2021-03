Ein 30 Jahre alter Mann aus Steinfurt muss jetzt zunächst für fast ein Jahr ins Gefängnis – letztlich aus eigenem Verschulden. Das Amtsgericht verurteilte ihn wegen Diebstahls zu drei Monaten Gefängnis. Die Strafe könne nicht zur Bewährung ausgesetzt werden, weil der Diebstahl in einer laufenden Bewährung begangen worden sei, erläuterte die Richterin. Zudem müsse sie die eher ungünstige Sozialprognose in das Urteil einfließen lassen.

Bei der Vorbereitung des Prozesses hatte die Richterin den Angeklagten informiert, dass sie dessen laufende Bewährung widerrufen wolle. Dagegen sollte der Angeklagte Widerspruch einlegen. Dann könnte die Strafe in „Sozialstunden“ umgewandelt werden. Der 30-Jährige versäumte es jedoch, den Widerspruch einzulegen, sodass der Widerruf rechtskräftig wurde. „Da war sogar ich überrascht, dass Sie diese Chance haben verstreichen lassen,“ sagte die Vorsitzende im Prozess. Der Steinfurter war wegen Bedrohung und verschiedener Diebstähle zu der Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Der Angeklagte räumte vor Gericht den neuerlichen Diebstahl ein. Er habe Hunger gehabt und sei Ende April 2020 ohne Geld in einen Supermarkt gegangen und habe die ausgewählte Ware in einen Rucksack gepackt. Als er den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollte, sprach ihn ein Mitarbeiter an und der Diebstahl flog auf.

Er lebe derzeit bei seiner Großmutter, die seit seiner Arbeitslosigkeit 2019 auch „ein bisschen“ für seinen Unterhalt aufkomme. Auf Nachfrage der Vorsitzenden, ob er denn Sozialleistungen beantragt habe, sagte der Steinfurter, er habe dieses mehrfach getan, jedoch jedes Mal die Frist zum Einreichen der notwendigen Unterlagen versäumt. „Und dann kam ein Schreiben, dass mein Antrag abgelehnt ist“. Ähnliche Erfahrungen machte der Bewährungshelfer, der den Angeklagten mehrfach aufgefordert habe, den Widerspruch einzulegen, merkte die Vorsitzende an.

Der 30-Jährige sagte, er sei in einer Phase, in der er sich „immer alles für den nächsten Tag“ vornehme, er es dann aber nicht geregelt bekomme, etwas davon umzusetzen. Auf Nachfrage, warum es zu dieser Situation gekommen sei, antwortete er: „Das Kind ist bei mir in den Brunnen gefallen. Ich will dazu nichts mehr sagen.“

Der Staatsanwalt hatte fünf Monate Gefängnis gefordert, der Verteidiger auf „eine milde Strafe“ plädiert. Vorläufig eingestellt wurde ein Verfahren wegen Betrugs. Der Angeklagte hatte „aus Geldnot“ einen besonderen Bierkrug für 135 Euro bei ebay verkauft, diesen aber nicht versandt, obwohl der Käufer die vereinbarte Summe überwiesen hatte. Der Grund dafür passte ins Bild: Der Steinfurter gab an, den Bierkrug versandfertig eingepackt zu haben. Er habe ihn bei einem Freund untergestellt und als er am nächsten Tag „die Adresse und so“ ergänzen wollte, sei das Paket nicht mehr auffindbar gewesen. Inzwischen habe seine Großmutter aber den Kaufbetrag erstattet. Sie habe zuvor auch dem Verkauf des Kruges zugestimmt.