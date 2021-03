Die Spannung steigt – nicht nur bei den lokalen Protagonisten, die als Schauspieler, Kamera- und Tonleute, Regisseure sowie nicht zuletzt Autoren dabei waren, sondern auch beim geneigten Steinfurter Kinopublikum: Am Dienstag in einer Woche (23. März) findet nach mehrmaliger, coronabedingter Verzögerung endlich die lange angekündigte Weltpremiere des Streifens „Totgeschwiegen – Silent Scream“ statt. Und das auch noch in einem ganz besonderen Umfeld: dem Autokino an der Dornierstraße im Gewerbegebiet Sonnenschein, welches das Ehepaar Hamer in der kommenden Woche eröffnet. „Es wird ein ganz besonderes Event“, verspricht Klaus Uhlenbrock. Der bekannte Filmemacher und Autor hat das Projekt zusammen mit seinem Kollegen Roland Busch vom Nordwalder Medienunternehmen „Karo Pictures“ initiiert und die Jugendlichen bei der Umsetzung während des Corona-Jahres 2020 begleitet.