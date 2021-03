Gleich zwei Briefe der Rechtsanwälte Kapellmann aus Düsseldorf landeten im Abstand von vier Tagen im Briefkasten von Gaby und Paul Westbunk, Emsdettener Straße 59. „Vermutlich, um uns einzuschüchtern“, kommentiert die streitbare Borghorsterin die Anwaltspost. So wird dem Ehepaar nahegelegt, sich „um deutlich mehr Einsichtsfähigkeit und Mäßigung“ zu bemühen. Das Schreiben schließt mit dem Satz: „Etwaigen falschen Tatsachendarstellungen und Unterstellungen zulasten der Kreisstadt Steinfurt wird diese in jedem Fall konsequent entgegentreten.“ Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer weist den Einschüchterungsverdacht vehement zurück. „Wir kamen so einfach nicht mehr weiter. Der Sachverhalt hat viele Fachdienste über lange Zeit beschäftigt. Darum sollte das Ehepaar Westbunk die Situation von einem Juristen dargelegt bekommen.“ Normalerweise sei das nicht die Art der Verwaltung. Worum es geht?