„Mein Leben ist eine Bruchlandung“

Eine psychische Erkrankung, Drogenmissbrauch und ein Vater, der wegsieht, wenn sein Sohn gewalttätig wird: Die Gründe für die Straftaten eines 37-jährigen Borghorsters waren vielfältig. Am Montag musste der Mann sich dafür vor dem Landgericht Münster verantworten. Die Staatsanwaltschaft legte ihm zehn Straftaten seit Oktober 2019 zur Last: Vor allem immer wieder seine Mutter soll er attackiert und bedroht haben.

Probleme gab es dabei von seiner Kindheit an. „Mein Leben ist eine einzige Bruchlandung. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal schön gewesen ist“, resümierte der Angeklagte mit ruhiger Stimme. Nach einer schwierigen Schulzeit in Steinfurt zog er schließlich zu seiner Schwester nach München, um das Abitur nachzumachen und zu studieren. Die Trennung von seiner Freundin habe ihn aber aus der Bahn geworfen. Er kehrte in sein Borghorster Elternhaus zurück und von da an war ein geregeltes Leben für ihn kaum noch möglich. Die psychischen Probleme machten sich immer stärker bemerkbar, es folgten zahlreiche Aufenthalte in Psychiatrien. „Ich habe Stimmen gehört, die drohten mich zu foltern“, berichtete er.

In dieser Zeit begann er auch mit dem Drogenkonsum. Nachdem er zunächst vor allem Amphetamin konsumierte, fing er vor vier Jahren an sich anabole Steroide zu spritzen – ein Wendepunkt. War er vorher vor allem eine Gefahr für sich selbst, wurde sein Verhalten nun zunehmend aggressiv anderen gegenüber. Immer wieder soll er Beleidigungen und Todesdrohungen ausgesprochen haben – gegenüber Polizisten, in einer Tankstelle, im Straßenverkehr. An die meisten dieser Vorfälle konnte sich der Angeklagte aber kaum noch erinnern – auch wenn er einräumte, dass die Situationen sich so durchaus zugetragen haben könnten.

Tatsächlich gewalttätig soll er schließlich vor allem gegenüber seiner Mutter geworden sein. Einmal soll er sie an den Haaren durch die Wohnung gezerrt und anschließend so fest geohrfeigt haben, dass ihr Trommelfell riss und sie einen Hörsturz erlitt. Ein weiteres Mal soll er sie in den Unterleib getreten haben, nachdem seine Eltern einen Staubsauger von ihm nicht kaufen wollten. „In der letzten Zeit sind wir zu Sklaven geworden“, bilanzierte die Mutter diese Vorfälle. Der Angeklagte gab die Vorfälle dabei teilweise zu, stritt einzelne Taten aber auch immer wieder ab.

Seine Schwester bestätigte jedoch die Version der Mutter und gab unter Tränen Einblick in ihr Seelenleben: „Die letzten zwei Jahre waren der Horror. Ich hatte immer Angst, dass ich meine Eltern irgendwann tot auffinde.“ Sie habe versucht den Bruder von dem Elternhaus fernzuhalten und dies auch gerichtlich durchgesetzt. Der Vater holte ihn aber immer wieder zurück – sehr zum Unverständnis der Tochter.

Generell war das Verhalten des Vaters vor Gericht paradox. Denn dieser war laut Mutter und Schwester zwar bei allen Gewalttaten anwesend, stritt aber ab, dass sein Sohn seine Frau jemals attackiert hätte. Um ihn vor einer Anklage wegen Falschaussage zu schützen, brach der Vorsitzende Richter die Befragung letztlich ab: „Ich möchte Sie nicht ins offene Messer laufen lassen.“

Die Verhandlung wird Ende März fortgesetzt.