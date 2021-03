Und ein Profiteur davon ist der Wochenmarkt. „Nicht nur in Burgsteinfurt, sondern überall“, weiß Harry ter Steege. Woran es liegt, dass es mittlerweile viele Steinfurter gibt, die lieber bei den vier Freiluft-Verkaufsveranstaltungen ihren Lebensmittelbedarf decken als im Supermarkt? Da fallen den Beschickern gleich eine ganze Menge von Gründen ein. Christian Dieckmann, Bio-Obst- und Gemüsehändler aus Wilmsberg und in Borghorst wie in Burgsteinfurt an vorderster Verkäuferfront, hat das Homeoffice als indirekten Umsatzförderer ausgemacht. „Die Leute sitzen zu Hause und kochen selbst, weil sie nicht in die Firmenkantine können.“ Und dabei hätten viele die gute Wochenmarkt-Qualität schätzen gelernt. Das kann Alex Sommer vom Obst- und Gemüsestand schräg gegenüber nur bestätigen.