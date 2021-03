„Schlag gegen die Menschenwürde“

Dass er die Menschen aber erreicht hat, die seinen Brief bei Facebook gelesen haben, zeigen die rund 50 Kommentare – Stand Freitagnachmittag. Nicht einer darunter, der sich gegen den Steinfurter Seelsorger stellt. Und das will in den sozialen Medien was heißen. Reidegeld gesteht ein, dass er „eigentlich müde“ sei, immer wieder „gegen Sichtweisen in der Kirche zu kämpfen, die wir in Liebe längst überwunden haben sollten“. Aber er könne sich nicht an anderer Stelle für die Würde eines jeden Menschen in unserer Gesellschaft und Welt einsetzen und an dieser Stelle schweigen. „Die Würde des Menschen ist das wichtigste, und die sehe ich an dieser Stelle verletzt“, erläutert er seinen Hauptbeweggrund, gegen den Vatikan zu diesem Thema in Stellung zu gehen.

Die Antwort der Glaubenskongregation auf eine Anfrage vom Montag ist nach Ansicht von Reidegeld „ein Schlag gegen die Würde von Menschen dieser sexuellen Orientierung“. Die Kirche sei nicht in der Position, sich auf einen Richterstuhl zu setzen und die sexuelle Orientierung von Menschen zu beurteilen und zu verurteilen. Der Pfarrer von St. Nikomedes wörtlich: „Ich bin Christ und Bürger einer freiheitlich-demokratischen Ordnung, die sich der Würde jedes Menschen verpflichtet weiß.“

Jochen Reidegeld befürchtet, dass der Vatikan durch solche Verlautbarungen seinen letzten Kredit bei den Katholiken verspielt. Immer mehr Menschen stellten in Frage, ob die Verantwortlichen in der Kirche wirklich das Monopol beanspruchen können, für die ganze Kirche zu sprechen. „Oder sie werden die Kirche verlassen.“

Der leitende Pfarrer verspricht, dass er „versucht nicht aufzuhören, für eine Kirche zu arbeiten, in der Menschen jeder Herkunft, jeder sexuellen Orientierung und jeder demokratisch-politischen Auffassung sich beheimatet fühlen können, weil sie wirklich und nicht unter einem Barmherzigkeitsvorbehalt anerkannt und angenommen sind.“ Aber der Pfarrer zweifelt: „Ich sehe da allenfalls einen Einfluss auf Ebene der Pfarreien.“

Ob Jochen Reidegeld fürchtet, dass sein öffentlicher Widerspruch disziplinarische Folgen hat? „Erst einmal ist Kritik die höchste Form der Loyalität.“ Zum anderen habe er das Bistum bislang immer als eine Institution kennengelernt, die mit konträren Meinungen sehr offen umgegangen sei. Außerdem steht er mit seiner Kritik nicht alleine da. Auch andere Priesterkollegen haben sich mittlerweile ähnlich geäußert.

In seinem ersten (Corona)-Jahr in St. Nikomedes ist der Pfarrer selbst noch nicht gebeten worden, ein homosexuelles Paar zu segnen. Das Thema steht aber schon auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Pfarreirates. Und wenn es nach dem Vorsitzenden geht, soll die Gemeinde ein deutliches Zeichen setzen.

Jochen Reidegeld war sich schon bewusst, dass er da ein heißes Eisen anfasst. „Ich habe es aber nicht gemacht, um persönliche Reaktionen hervorzurufen.“ Es war mehr ein Von-der-Seele-schreiben und ein bewusst gesetztes Zeichen: In der Kirche denken nicht alle so.

Der leitende Pfarrer von St. Nikomedes reagiert mit seinem Eintrag im sozialen Netzwerk Facebook auf eine Stellungnahme der Glaubenskongregation des Vatikan zur Segnung von homosexuellen Paaren. Sie lehnt das ab, sie habe dazu keine Vollmacht. Homosexuelle Paare entsprächen nicht dem göttlichen Willen und könnten deswegen nicht gesegnet werden. Papst Franziskus habe diese Sichtweise gutgeheißen.