Engelings Haar ist ein „ganz heißes Eisen“

„Ein ganz heißes Eisen“, so Wolfgang Alfers von den Grünen, ist nach Ansicht seiner Fraktion die Verlegung des Spielplatzes an Engelings Haar auf das Areal der Vorstädter Schützen. Bevor nicht ein Bodengutachten vorliege, dürfe dort gar nichts passieren. Auf der Fläche sollen früher Klärgruben gelegen haben, Verunreinigungen im Boden sind damit nicht auszuschließen.

Das Verfahren, das jetzt in Burgsteinfurt in Gang kommt, hat der Ortsteil Borghorst schon hinter sich. Die Idee hatte die CDU-Fraktion vor fünf Jahren: Schauen, welche Spielplätze überflüssig geworden sind, die Flächen als Bauland verkaufen und mit der Hälfte des Erlöses die bestehenden Spielplätze aufhübschen. In Borghorst wurden seinerzeit acht Flächen als überflüssig herausgefiltert.

Die Verwaltung hat zur Spielplatzsituation in der Stadt eine detaillierte Statistik erstellt. Wenn die Planungen alle Realität geworden sind, gibt es in Borghorst noch 31 Spielflächen mit 36 500 Quadratmetern. Bei rund 2400 dort lebenden Kindern hat jedes 15,5 Quadratmeter Spielplatz zur eigenen Verfügung. In Burgsteinfurt wären es dann noch 30 Spielplätze mit 23 000 Quadratmetern Gesamtfläche. Bei 1900 Kindern hat dort jedes rund 12,5 Quadratmeter zum Spielen. Nicht berücksichtigt sind in dieser Aufstellung die Schulhöfe. Sie tragen aber „wesentlich zur Versorgung bei“, so die Verwaltung. Darum, betonte Werner Frenker von der CDU, müssten auch diese Plätze eine Aufwertung erfahren.