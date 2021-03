Fledermäuse packen die Koffer

Borghorst -

Die Fledermäuse können ihre Koffer packen. In der kommenden Woche steht der Umzug an. Dann fallen die letzten Mauern der alten Kock-Fabrikhallen und damit die Schlafzimmer der bedrohten Nachtflieger. Ihre Betten, also die Kisten und Kästen, in denen sie Unterschlupf finden, werden dann vorsichtig in andere, bereits vorbereitete Biotope umgehängt. Aber natürlich tut sich auf dem Areal derzeit eine Menge mehr...