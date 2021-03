Emmausgang-Motto: „Land in Sicht“

„Dort findet dann wieder eine kurze ökumenische Andacht statt“, erläutert Laukemper das dem Pandemiegeschehen angepasste Prozedere.

Er bedauert natürlich sehr, dass jetzt zum zweiten Mal die Mitglieder vom Emmausgang ausgeschlossen sind. „Wir lassen uns aber nicht entmutigen“, betont der Vorsitzende. Darum auch das Motto „Land in Sicht“, unter dem der diesjährige Marsch mit der Laterne steht. Als kleine Entschädigung für die Mitglieder, die schon wieder auf das gesellige Treffen verzichten müssen, hat der Vorstand ein Tippspiel ins Leben gerufen: Wer die Uhrzeit errät, wann die letzte Kerze in der Nacht zum Ostermontag erlischt, gewinnt 100 Euro.

Die Prinzen-Schützen können wieder virtuell am Emmausgang teilnehmen. Kai Laukemper: „Die Veranstaltung wird wieder live in den sozialen Medien übertragen.“ Wahrscheinlich aber nur bis zum Ende der Andacht in St. Nikomedes. Zu erleben, wann die letzte der drei Kerzen abgebrannt ist, das ist wahrscheinlich zu langwierig.

Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer wird bei der Andacht stellvertretend für alle Steinfurter dabei sein.