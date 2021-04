Früher ist er mit der Flöterei der Familie schwer auf die Nerven gegangen. „Am besten gehst du in den Keller“, soll der Bruder geraten haben, „da ist es kalt. Dann übst du schneller.“ Dr. Volker Leiß grinst: „Ich habe als Kind im Wohnzimmer „Lassie“ geguckt und nebenbei in Dauerschleife schwierige Läufe auf der Flöte gespielt“, erinnert er sich. „Das war für die anderen Familienmitglieder kein Vergnügen.“ Doch sie scheinen ihm verziehen zu haben. Mutter Lotte widmete ihm jetzt sogar ein Gedicht - aus besonderem Anlass. Genau 50 Jahre ist es her, da schickte die Patentante dem kleinen Volker zum fünften Geburtstag ein Paket. Eine Blockflöte war darin.