Angekündigt war sie von der Fürst zu Bentheimschen Domänenkammer schon länger, die künftig gartenbauliche Nutzung der Schlosswiese. Nun steht fest, was auf dem rund 5000 Quadratmeter großen, altstadtnahen Areal angepflanzt wird: Miscanthus, auch unter den Namen Elefantengras oder Chinaschilf bekannt. Die hochwachsende, schnellwüchsige Grasart gewinnt als so genannte Energiepflanze immer größere Bedeutung. Genau in diesem Punkt setzt die Anbauoffensive der fürstlichen Domänenkammer an, wie deren Leiter Henning Buss auf Anfrage betont.