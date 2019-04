Heimatschutzministerin Nielsen verlässt Posten in Trumps Regierung

Washington (dpa) - US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen verlässt ihren Posten in der Regierung von Präsident Donald Trump. Das kündigte Trump am Sonntag auf Twitter an. Ein Grund für den überraschenden Abgang der Ministerin wurde zunächst nicht genannt.