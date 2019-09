Mutmaßlicher Frauenmörder in Göttingen gefasst

Göttingen (dpa) - Die Polizei hat den mutmaßlichen Frauenmörder in Göttingen gefasst. Der 52-Jährige sei am Freitagabend vor einem Schnellrestaurant in der norddeutschen Stadt festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin.