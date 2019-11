Austin (dpa) - Lewis Hamilton hat zum sechsten Mal den Weltmeistertitel in der Formel 1 gewonnnen. Der 34 Jahre alte britische Mercedes-Pilot ist nach seinem zweiten Platz beim Großen Preis der USA in Austin am Sonntag in den beiden noch ausstehenden Saisonrennen in der Gesamtwertung nicht mehr einzuholen.

Von dpa