Gladbach in der Champions League gegen Real, Donezk und Inter

Genf (dpa) - Borussia Mönchengladbach trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Rekordsieger Real Madrid, den ukrainischen Meister Schachtjor Donezk und Inter Mailand. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union am Donnerstag in Genf.