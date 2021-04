Bayern-Chef Rummenigge in UEFA-Exekutivkomitee aufgenommen

Montreux (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge ist als Mitglied in das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA aufgenommen worden. Der Vorstandschef des FC Bayern München zog am Dienstag als Vertreter der Europäischen Club-Vereinigung ECA in das Gremium ein. Er folgt auf den Italiener Andrea Agnelli, der wegen des Streits um eine neue Super League den Posten räumen musste.