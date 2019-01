Detlef Soost, Tanz- und Fitnesscoach, und Kat Rybkowski, Eiskunstläuferin, treten bei der neuen SAT.1-Show «Dancing on Ice» auf. Foto: Rolf Vennenbernd

Detlef Soost kennen Fernsehzuschauer vor allem als Juror. In der Eislaufshow «Dancing on Ice» ist er jetzt selbst Kandidat. Die neue Rolle birgt Risiken, doch der Choreograph geht an die Herausforderung mit einer klaren Einstellung heran.