Von dpa

Berlin (dpa) - In «Ben is Back» zeigt «Pretty Woman»-Star Julia Roberts die ganze Bandbreite von Gefühlen einer besorgten Mutter, die ihren Sohn retten möchte. Sie spielt die in zweiter Ehe verheiratete Holly, deren drogenabhängiger Sohn Ben (Lucas Hedges) zu Weihnachten überraschend ins Elternhaus zurückkehrt.

Sie nimmt ihn mit offenen Armen auf, muss aber bald feststellen, dass seine Suchtprobleme die Familie zerstören könnten. Hedges (22) war 2017 für den Oscar als bester Nebendarsteller in dem Drama «Manchester by the Sea» nominiert. Auch in «Ben is Back» überzeugt er in der Rolle des kaputten Süchtigen. Der Film wurde von Peter Hedges, dem Vater des Jungschauspielers, inszeniert. Der Autor von Filmen wie «Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa» und «Dan - Mitten im Leben!» lieferte auch das Drehbuch.

Ben is Back, USA 2018, 103 Min., FSK o.A., von Peter Hedges, mit Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance