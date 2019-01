Eine Krone aus der HBO-Serie «Game of Thrones» in Amsterdam in der Ausstellung über die US-Fantasy-Serie. Foto: Nicolas Armer

Von dpa

Los Angeles (dpa) - Nun ist er quasi amtlich - der Starttermin, auf den die Fans von «Games of Thrones» (GoT) schon lange hinfiebern: Die achte und letzte Staffel der Kultserie beginnt am 14. April, teilte der Sender HBO am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Normalerweise sind die neuen «GoT»-Folgen unmittelbar nach US-Start auch in Deutschland zu sehen.

Zum Abschluss soll es laut Magazin «Entertainment Weekly» zur größten Schlacht der Fernsehgeschichte kommen. Der Kampf gegen eine Armee von Untoten sei über Wochen im nordirischen Belfast gedreht worden. Allein die Dreharbeiten für die Außenaufnahmen hätten 55 Nächte gedauert.

«Game of Thrones» begeistert Fans mit einer komplexen Geschichte sowie einer gehörigen Prise Sex und Gewalt. Etliche vielschichtige Charaktere sind auch in Nebenrollen hochkarätig besetzt.

Die Produktion der sechs finalen Episoden hatte im Oktober 2017 begonnen. HBO veröffentlichte außerdem ein 90-sekündiges Teaser-Video mit einigen Szenen aus der letzten Staffel. Die Fantasy-Serie wurde nach den Romanen von George R.R. Martin verfilmt und vielfach ausgezeichnet.