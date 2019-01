Psychopath Kevin Wendell (James McAvoy) leidet an einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Wenn er sich in das «Biest» verwandelt, wird es ungemütlich. Foto: Jessica Kourkounis

Drei Protagonisten aus zwei früheren Filmen geben ein Trio infernale ab in diesem Thriller am Rande des Wahnsinns. Brillante Charakterdarsteller wie Samuel L. Jackson oder James McAvoy lassen in Abgründe blicken.