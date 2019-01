Max von Thun (l-r), Valerie Huber und Heiner Lauterbach bei der Premiere von «Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers» in München. Foto: Ursula Düren

Von dpa

Berlin (dpa) - Just erst hatte Heiner Lauterbach eine ziemlich skurrile Rolle inne in der Winter-Komödie «Kalte Füße». Nun kommt bereits sein nächster Kinoauftritt in die Filmtheater.

In dieser Neuinterpretation eines Pferdefilm-Klassikers gibt der Schauspieler einen unfreundlichen Gestütsbesitzer namens Jochen Mallinckroth. Nicht nur mit Mallinckroth müssen sich die Mädchen vom Immenhof, darunter die 23-jährige Charly (gespielt von Laura Berlin), herumschlagen. Auch das Jugendamt wirft nach dem Tod des Vaters genaue Blicke gen Gutshof.

Lanciert wurde der erste Immenhof-Film («Die Mädels vom Immenhof») 1955, damals als Auftakt einer erfolgreichen Trilogie. Weitere Filme gab’s in den 70ern.

Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers, Deutschland 2019, 105 Min., FSK ab 0, von Sharon von Wietersheim, mit Leia Holtwick, Heiner Lauterbach, Max von Thun