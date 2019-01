Von dpa

Los Angeles (dpa) - US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben dieses Jahr Chancen auf den Spott-Filmpreis «Goldene Himbeere». Die beiden wurden in den Kategorien schlechtester Hauptdarsteller und schlechteste Nebendarstellerin im Film «Fahrenheit 11/9» über die Präsidentschaftswahlen 2016 nominiert.

Filmemacher Michael Moore beschäftigt sich darin mit dem Aufstieg Trumps und den Folgen seines Wahlsiegs für die USA. Trump wurde zusätzlich für seinen Auftritt in der Polit-Dokumentation «Death of a Nation» für einen «Razzie» nominiert, wie die Veranstalter am Montag bekanntgaben.

Mit Trump sind in der Sparte «Schlechtester Schauspieler» auch Will Ferrell («Holmes & Watson»), John Travolta («Gotti»), Bruce Willis («Death Wish») und Johnny Depp als «Sherlock Gnomes»-Sprecher vertreten. Unter den «Razzies»-Anwärterinnen sind unter anderem Melissa McCarthy («The Happytime Murders») und Oscar-Preisträgerin Helen Mirren («Winchester - Das Haus der Verdammten»).

Trump bekam die Spott-Trophäe bereits 1991 für seine Cameo-Rolle in der Fantasy-Komödie «Ghosts Can't Do It», die an den Kinokassen völlig floppte. Trump war zu dieser Zeit Immobilien-Unternehmer und spielt sich in dem Film selbst.

Die Gewinner der Schmähpreise werden am 23. Februar bekanntgegeben, traditionell einen Tag vor den Oscars. Die «Razzies» wurden 1980 von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen. Nach Angaben der Veranstalter stimmen gut 1000 Mitglieder über die Preise in zehn Kategorien ab. Die Nominierten bleiben der Witz-Show normalerweise fern.