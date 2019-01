Kerry Washington bei der «Met Gala» 2018 in New York. Foto: Evan Agostini

Von dpa

New York (dpa) - Die US-Schauspielerin Kerry Washington (42, «Django Unchained») wird mit dem Broadway-Stück «American Son» auch beim Online-Videodienst «Netflix» zu sehen sein.

Das sagte sie in «The Tonight Show With Jimmy Fallon» des US-Senders NBC. Netflix bestätigte ihre Aussage auf seinem Twitter-Account: «Kenny Leon und Kerry Washington sind gesetzt für die Übernahme und Produktion des umjubelten Broadway-Hits American Son für Netflix.» Bis zum 27. Januar steht die Emmy-Nominierte für das Broadway-Stück «American Son» noch auf der Bühne in New York.

Bekannt wurde Washington mit ihrer Rolle in Quentin Tarantinos Kinofilm «Django Unchained» (2012). Von 2012 bis 2018 spielte sie die Hauptrolle der Olivia Pope in der amerikanischen Serie «Scandal» des Fernsehsenders ABC. Die Dreharbeiten für «American Son» sollen laut US-Medien im Februar 2019 beginnen. Danach soll die Schauspielerin in zwei Serien des ABC-Kanals «Hulu» mitwirken: in «Little Fires Everywhere» und «Old City Blues». Außerdem wird sie eine Hauptrolle in der Komödie «24-7» von Kollegin Eva Longoria übernehmen.