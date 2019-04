Berlin (dpa) - In Deutschland verhüllte Christo den Reichstag, in New York stellte er mit seiner Frau Tausende Tore auf. Ein neuer Dokumentarfilm verrät, wie der 83-Jährige seine Ideen zu Kunstwerken macht.

In «Christo - Walking on Water» folgt man ihm zum Iseosee in Norditalien. Dort ließ er schwimmende Stege bauen und Menschen konnten zwei Wochen lang über den See wandeln. Dass am Ende viel zu viele Besucher kamen, hätte fast zum Abbruch des Projekts geführt.

Man beobachtet Christo und sein Team in dem Dokumentarfilm zwischen Hoffen und Bangen, Ekstase und Flucherei.

Christo - Walking on Water, Italien/USA 2018, 100 Min., FSK 0, von Andrey Paounov