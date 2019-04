Berlin (dpa) - Gerade in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder zeigen sich Eltern oft unsicher, ja regelrecht besorgt hinsichtlich der Entwicklung ihres Nachwuchses: Ist alles in Ordnung mit meinem Kind?

Das Genre des Horrorfilms fokussiert immer wieder auf diese elterliche Angst - immer wieder sind die Protagonisten kleine Jungen oder Mädchen, mal drei, mal fünf, mal neun Jahre alt. Chris, Hauptfigur dieser irländisch-finnisch-belgischen Koproduktion, ist acht Jahre alt, als er mit seiner Mutter an den Rand einer abgelegenen, irischen Kleinstadt zieht. Sarah, Chris’ Mutter, versucht mit diesem Schritt einen Teil ihrer unangenehmen Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Dass dieser Umzug nicht unbedingt eine Befreiung darstellt, dass muss Chris’ Mutter recht bald auf allzu schmerzhafte Weise erkennen: Nach einer Auseinandersetzung mit ihrem Sohn rennt dieser in den Wald. Dort stößt die Mutter auf ein so riesiges wie mysteriöses Loch im Boden. Das Verhalten des Jungen mit dem akkuraten Seitenscheitel wird nun immer seltsamer - nicht nur, dass Chris plötzlich über außergewöhnliche Kräfte verfügt, er wird auch immer aggressiver.

Die Regie und auch das Drehbuch (als Koautor) kommen von Lee Cronin, der hiermit seinen ersten abendfüllenden Spielfilm für das Kino präsentiert. Seine Weltpremiere feierte der Gruselfilm im zurückliegenden Winter beim legendären Sundance Film Festival im US-Bundesstaat Utah.

The Hole in the Ground, Irland/Belgien/Finnland 2019, 91 Min., FSK ab 16, von Lee Cronin, mit Seána Kerslake, James Quinn Markey, Kati Outinen