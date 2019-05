Das Erste dominiert am Tag der Arbeit mit Themenabend

«Big Manni»: Die Fernsehsatire mit dem Schauspieler Hans-Jochen Wagner in der Hauptrolle lockte die meisten Zuschauer an die Bildschirme. In dem Film geht es um den früheren Flowtex-Chef und Milliardenbetrüger Manfred Schmider.