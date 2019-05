New York (dpa) - Die Hollywood-Schauspielerin Marisa Tomei (54) kehrt an den Broadway zurück. Tomei werde eine Hauptrolle in einer Neuinszenierung des Stückes «Die tätowierte Rose» von Tennessee Williams übernehmen, teilten die Veranstalter am Montag in New York mit.

Das Stück, das von einer Frau handelt, die ihren Mann im Drogenschmuggelmilieu in New Orleans verliert, soll im Herbst Premiere feiern.

Tomei hat schon in zahlreichen Theaterstücken und Filmen mitgespielt. Der Durchbruch gelang ihr 1992 mit einer Rolle in dem Film «Mein Vetter Winnie», für die sie den Oscar als Beste Nebendarstellerin erhielt.