Eine Reise rund um Russland

Berlin (dpa) - Russland ist von der Fläche her das größte Land der Erde. Es grenzt an nicht weniger als 14 Nachbarländer. Die norwegische Reisejournalistin Erika Fatland («Sowjetistan») hat in einer gewaltigen Tour dieses Riesenreiches umrundet. Von Nordkorea, über China und die Mongolei ging es Richtung Westen bis in die Ukraine und Weißrussland, dann über die baltischen Staaten nach Finnland und Norwegen.

Von dpa