ProSiebens neue senderübergreifende Streaming-Plattform Joyn geht heute an den Start. Damit lässt sich ab sofort ein umfangreiches Free-TV-Angebot nutzen.

Unter anderen gehören die Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery dazu sowie Programme von ARD und ZDF, Phoenix, 3sat, Arte, Viacom, Welt und Sport1, wie Joyn mitteilte. Insgesamt seien 55 Live-TV-Sender beteiligt. Joyn lässt sich im Webbrowser und in der App über Smart-TV oder per Smarthphone nutzen.

Exklusives Angebot im Premium-Abonnement

Zu sehen sind bei Joyn auch eigenproduzierte Serien, sogenannte Joyn-Originals. Außerdem sollen mehr als 40 Fernsehformate wie „Grey's Anatomy“ bereits eine Woche vor Ausstrahlung verfügbar sein. Diese Previews und die Originals werden allerdings nur zahlenden Kunden zugänglich sein, wie Spiegel-Online berichtet: Für dieses Jahr plane der Streaming-Dienst ein kostenpflichtiges Premium-Angebot á la Spotify Premium. Laut Spiegel-Online sollen die Videoflatrate Maxdome und der Eurosport Player ebenfalls nur für zahlende Kunden verfügbar sein.

Zusätzlich bietet Joyn viele Sendungen nach ihrer Ausstrahlung 30 Tage lang in der Mediathek auf Abruf an. Premiere bei Joyn hat zum Start der Plattform die dritte Staffel der Serie «Jerks» mit Christian Ulmen und Fahri Yardim in den Hauptrollen. Wöchentlich sollen zwei Folgen zur Verfügung stehen.

Nur öffentlich-rechtliche Sender in HD

Zum Start ist das gesamte Angebot kostenlos verfügbar - sogar ohne Anmeldung, wie Spiegel Online berichtet. Der Dienst finanziere sich über Werbung. Abonnenten des Premium-Angebots werden dagegen keine Werbung schauen müssen - und könnten das gesamte Programm in HD-Qualität streamen, berichtet Spiegel-Online.

Bis auf die öffentlich-rechtlichen Sender ist das gesamte Angebot bislang nur im SD-Modus zu sehen. Eine Download-Funktion gibt es bis auf Weiteres nicht. Die Joyn GmbH ist ein Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery zu gleichen Anteilen.