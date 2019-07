Berlin (dpa) - Drei Jahre ist es her, dass Michael Damian eine Geschichte rund um eine New Yorker HipHop-Tanz-Crew in den Kinos zeigte («StreetDance: New York»). Nun bringt uns dieser aus Kalifornien stammende Regisseur einen weiteren Tanzfilm unter dem Titel «Streetdance - Folge deinem Traum!».

Im Mittelpunkt steht eine junge Tänzerin namens Barlow. Ihr großes Ziel: Sie würde nur zu gerne die Hauptrolle in einem Broadway-Stück übernehmen. Plötzlich aber findet sich die junge Dame zwischen zwei Kerlen wieder: dem berühmten Choreografen der Broadway-Show, Zander (verkörpert von dem jungen schottischen Darsteller Thomas Doherty) und einem schüchternen Klavierspieler namens Charlie.

Streetdance - Folge deinem Traum!, USA/Rumänien 2018, 90 Min., FSK o.A., von Michael Damian, mit Juliet Doherty, Harry Jarvis, Thomas Doherty