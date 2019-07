Gräfenhainichen (dpa) - Von der Absage des US-amerikanischen Künstlers A$AP Rocky überschattet ist das Hip-Hop-Festival «Splash!» in Ferropolis bei Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) gestartet.

Die rund 25.000 erwarteten Musikfans können laut Veranstalterangaben in den kommenden drei Tagen Künstler wie die deutsche Hip-Hop-Größe Trettmann, den US-Rapper Future oder den britischen Star Skepta live erleben. Am Vormittag begannen auf dem Campingplatz vor dem Festivalgelände am Gremminer See mehrere Workshops für die Gäste. Schon am Mittwoch war ein Großteil der Festivalbesucher angereist und hatte Zelte und Pavillons aufgebaut.

Kurz vor Beginn des Festivals hatte das Management von A$AP Rocky - einem der heiß beworbenen Höhepunkte - seinen Auftritt abgesagt, teilte ein Festivalsprecher mit. Der US-Rapper sitzt seit vergangener Woche nach einer Schlägerei in Schweden in Untersuchungshaft. Für die entstandene Lücke im Festivalablauf solle ein Ersatz gefunden werden. Das «Splash!»-Festival gehört neben dem «Full Force»- und dem «Melt!»-Festival zu den größten Musikpartys auf dem Gelände des früheren Tagebaureviers. Fünf ausgediente Riesenbagger bilden dort die Kulisse der Festivalarena. Das «Splash!»-Festival begann 1998 als Reggae- und Hip-Hop-Event in Chemnitz.