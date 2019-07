Sting-Konzert in Bonn am Montag fällt aus

Bonn (dpa) - Das Sting-Konzert am Montagabend in den Bonner Rheinauen fällt aus. Der Musiker, der mit Songs wie «Roxanne» und «Every Breath You Take» berühmt wurde, leide unter einer viralen Halsinfektion, teilten die Veranstalter am Sonntag mit.